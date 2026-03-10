Brocante au Château de la Bouchatte La Bouchatte Chazemais

Brocante au Château de la Bouchatte

La Bouchatte 48 route de la Chapelaude Chazemais Allier

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-04-19 08:00:00

fin : 2026-04-19 18:00:00

Date(s) :

2026-04-19

La Brocante du Château de la Bouchatte revient !

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La Bouchatte 48 route de la Chapelaude Chazemais 03370 Allier Auvergne-Rhône-Alpes +33 6 23 02 06 19 marinachateaudelabouchatte@gmail.com

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English :

The Brocante du Château de la Bouchatte is back!

L’événement Brocante au Château de la Bouchatte Chazemais a été mis à jour le 2026-03-10 par ALLIER BOURBONNAIS ATTRACTIVITÉ