Brocante au Château de la Bouchatte La Bouchatte Chazemais
Brocante au Château de la Bouchatte La Bouchatte Chazemais dimanche 19 avril 2026.
Brocante au Château de la Bouchatte
La Bouchatte 48 route de la Chapelaude Chazemais Allier
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-04-19 08:00:00
fin : 2026-04-19 18:00:00
Date(s) :
2026-04-19
La Brocante du Château de la Bouchatte revient !
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La Bouchatte 48 route de la Chapelaude Chazemais 03370 Allier Auvergne-Rhône-Alpes +33 6 23 02 06 19 marinachateaudelabouchatte@gmail.com
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English :
The Brocante du Château de la Bouchatte is back!
L’événement Brocante au Château de la Bouchatte Chazemais a été mis à jour le 2026-03-10 par ALLIER BOURBONNAIS ATTRACTIVITÉ