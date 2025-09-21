Brocante au château de Lussaud Lussaud Champagne-Vigny
Brocante au château de Lussaud Lussaud Champagne-Vigny dimanche 21 septembre 2025.
Brocante au château de Lussaud
Lussaud Château de Lussaud Champagne-Vigny Charente
Tarif : 2 – 2 – EUR
2€ le mètre ou 7€ les 5 mètres
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2025-09-21
fin : 2025-09-21
Date(s) :
2025-09-21
Pour les journées Européennes du Patrimoine venait profiter de la brocante au château de Lussaud.
Restauration (grilles-frites) et buvette sur place.
.
Lussaud Château de Lussaud Champagne-Vigny 16250 Charente Nouvelle-Aquitaine +33 6 03 43 16 34 cdfchampagnev@gmail.com
English : Flea market
For European Heritage Days, come and enjoy the flea market at Lussaud Castle.
German :
Anlässlich der Europäischen Tage des Kulturerbes fand im Schloss von Lussaud ein Flohmarkt statt.
Verpflegung (Grill und Pommes frites) und Getränke vor Ort.
Italiano :
In occasione delle Giornate Europee del Patrimonio, venite a godervi il mercatino delle pulci al Château de Lussaud.
Catering (grigliate e patatine) e rinfreschi in loco.
Espanol :
Con motivo de las Jornadas Europeas del Patrimonio, venga a disfrutar del mercadillo del Château de Lussaud.
Catering (parrilladas y patatas fritas) y refrescos in situ.
L’événement Brocante au château de Lussaud Champagne-Vigny a été mis à jour le 2025-09-04 par Office de tourisme du Sud Charente