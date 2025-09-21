Brocante au château de Lussaud Lussaud Champagne-Vigny

Lussaud Château de Lussaud Champagne-Vigny Charente

Tarif : 2 – 2 – EUR

2€ le mètre ou 7€ les 5 mètres

Début : 2025-09-21

fin : 2025-09-21

2025-09-21

Pour les journées Européennes du Patrimoine venait profiter de la brocante au château de Lussaud.

Restauration (grilles-frites) et buvette sur place.

Lussaud Château de Lussaud Champagne-Vigny 16250 Charente Nouvelle-Aquitaine +33 6 03 43 16 34 cdfchampagnev@gmail.com

English : Flea market

For European Heritage Days, come and enjoy the flea market at Lussaud Castle.

German :

Anlässlich der Europäischen Tage des Kulturerbes fand im Schloss von Lussaud ein Flohmarkt statt.

Verpflegung (Grill und Pommes frites) und Getränke vor Ort.

Italiano :

In occasione delle Giornate Europee del Patrimonio, venite a godervi il mercatino delle pulci al Château de Lussaud.

Catering (grigliate e patatine) e rinfreschi in loco.

Espanol :

Con motivo de las Jornadas Europeas del Patrimonio, venga a disfrutar del mercadillo del Château de Lussaud.

Catering (parrilladas y patatas fritas) y refrescos in situ.

