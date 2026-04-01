Brocante au profit de l’association Un espoir pour Louane Cayeux-sur-Mer
Brocante au profit de l’association Un espoir pour Louane Cayeux-sur-Mer samedi 11 avril 2026.
Cayeux-sur-Mer
Brocante au profit de l’association Un espoir pour Louane
Cayeux-sur-Mer Somme
Tarif : – – EUR
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-04-11 08:00:00
fin : 2026-04-11
Date(s) :
2026-04-11
Organisée par association un espoir pour Louane
Organisée par association un espoir pour Louane .
Cayeux-sur-Mer 80410 Somme Hauts-de-France +33 3 22 26 04 04
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English :
Organized by Un espoir pour Louane association
L’événement Brocante au profit de l’association Un espoir pour Louane Cayeux-sur-Mer a été mis à jour le 2025-02-08 par OT DE LA BAIE DE SOMME
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