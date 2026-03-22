Brocante au profit des refuges pour animaux

13 route de Paris Mouhet Indre

Tarif : – – EUR

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Dimanche 2026-04-11 11:00:00

fin : 2026-04-12 17:00:00

Date(s) :

2026-04-11

Venez soutenir Wags and Whiskers, trouver des bonnes affaires, profiter de nos rafraîchissements habituels et aider les animaux dans le besoin.

Vêtements, décoration, bric à brac, outils de jardinage … .

13 route de Paris Mouhet 36170 Indre Centre-Val de Loire wagsandwhiskers@orange.fr

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English :

Come and support Wags and Whiskers, find bargains, enjoy our usual refreshments and help animals in need.

L’événement Brocante au profit des refuges pour animaux Mouhet a été mis à jour le 2026-03-22 par Destination Brenne