Brocante au profit des refuges pour animaux Mouhet
Brocante au profit des refuges pour animaux Mouhet samedi 11 avril 2026.
Brocante au profit des refuges pour animaux
13 route de Paris Mouhet Indre
Tarif : – – EUR
Gratuit
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : Dimanche 2026-04-11 11:00:00
fin : 2026-04-12 17:00:00
Date(s) :
2026-04-11
Venez soutenir Wags and Whiskers, trouver des bonnes affaires, profiter de nos rafraîchissements habituels et aider les animaux dans le besoin.
Vêtements, décoration, bric à brac, outils de jardinage … .
13 route de Paris Mouhet 36170 Indre Centre-Val de Loire wagsandwhiskers@orange.fr
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English :
Come and support Wags and Whiskers, find bargains, enjoy our usual refreshments and help animals in need.
L’événement Brocante au profit des refuges pour animaux Mouhet a été mis à jour le 2026-03-22 par Destination Brenne