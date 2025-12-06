Brocante au Salon Super Salon super La Réole

Brocante au Salon Super

Salon super 17 bis rue André Benac La Réole Gironde

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-12-06

fin : 2025-12-14

Date(s) :

2025-12-06 2025-12-13

Le Salon Super ouvrira exceptionnellement ses portes les deux premiers week-end de décembre et à cette occasion, la brocante qui se tient à l’étage du salon aussi! Grand déballage d’articles de seconde main, vintage et créations. Venez chiner vêtements et accessoires, chaussures, sacs, bijoux, livres, vaisselle, mobilier & arts graphiques. Vous n’êtes pas dispo à ces dates? Bonne nouvelle, vous pouvez nous retrouver jusqu’au printemps pendant les horaires d’ouverture du salon. Nous alimentons régulièrement la brocante, n’hésitez pas à passer et à re passer! .

Salon super 17 bis rue André Benac La Réole 33190 Gironde Nouvelle-Aquitaine +33 6 50 58 16 97 fraudith@gmail.com

