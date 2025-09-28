Brocante au Vaumain Le Vaumain
Brocante au Vaumain Le Vaumain dimanche 28 septembre 2025.
Brocante au Vaumain
Le Vaumain Oise
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2025-09-28 08:00:00
fin : 2025-09-28 18:00:00
Date(s) :
2025-09-28
Venez à la brocante au Vaumain le dimanche 28 septembre de 8h à 18h, organisée par l’association Le Vaumain en Fêtes.
Ouverture des portes pour les exposants à 7h.
Place de la Mairie, 10 rue du Château, 60590 le Vaumain.
Buvette et restauration sur place.
Tarif exposant 4€ les 2 mètres.
Date limite d’inscription le mardi 23 septembre.
renseignements et réservations par mail levaumainenfetes@gmail.com
Pour toute question, n’hésitez pas à contacter Jessica (06 62 31 10 97) ou Céline (06 87 29 91 61) . .
Le Vaumain 60590 Oise Hauts-de-France +33 6 62 31 10 97 levaumainenfetes@gmail.com
