Brocante au Vaumain Le Vaumain

Début : 2025-09-28 08:00:00

fin : 2025-09-28 18:00:00

2025-09-28

Venez à la brocante au Vaumain le dimanche 28 septembre de 8h à 18h, organisée par l’association Le Vaumain en Fêtes.

Ouverture des portes pour les exposants à 7h.

Place de la Mairie, 10 rue du Château, 60590 le Vaumain.

Buvette et restauration sur place.

Tarif exposant 4€ les 2 mètres.

Date limite d’inscription le mardi 23 septembre.

renseignements et réservations par mail levaumainenfetes@gmail.com

Pour toute question, n’hésitez pas à contacter Jessica (06 62 31 10 97) ou Céline (06 87 29 91 61) . .

Le Vaumain 60590 Oise Hauts-de-France +33 6 62 31 10 97 levaumainenfetes@gmail.com

