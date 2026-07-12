AGENDA · Aubenton
Brocante Aubenton
dimanche 30 août 2026 · Aubenton
Informations pratiques
Aubenton
Brocante
Aubenton Aisne
Tarif : 0 – 0 – 0 EUR
Gratuit
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-08-30 06:00:00
fin : 2026-08-30 18:00:00
Date(s) :
2026-08-30
Une brocante est organisée à Aubenton. Emplacement gratuit. Sans réservation.
Une brocante est organisée à Aubenton. Emplacement gratuit. Sans réservation. .
Aubenton 02500 Aisne Hauts-de-France +33 6 77 80 36 34
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English :
A flea market is being held in Aubenton. Free booths. No reservations required.
L’événement Brocante Aubenton a été mis à jour le 2026-07-12 par OT du Pays de Thiérache