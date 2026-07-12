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AGENDA · Aubenton

Brocante Aubenton

dimanche 30 août 2026 · Aubenton

Informations pratiques

Début
dimanche 30 août 2026
Fin
dimanche 30 août 2026
Heure de début
06:00:00
Ville
02500 Aubenton
Département
Aisne
Tarif
0 0 0 Gratuit

Aubenton

Brocante

Aubenton Aisne

Tarif : 0 – 0 – 0 EUR

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-08-30 06:00:00
fin : 2026-08-30 18:00:00

Date(s) :
2026-08-30

Une brocante est organisée à Aubenton. Emplacement gratuit. Sans réservation.
Une brocante est organisée à Aubenton. Emplacement gratuit. Sans réservation.   .

Aubenton 02500 Aisne Hauts-de-France +33 6 77 80 36 34 

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English :

A flea market is being held in Aubenton. Free booths. No reservations required.

L’événement Brocante Aubenton a été mis à jour le 2026-07-12 par OT du Pays de Thiérache