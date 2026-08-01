Informations pratiques

Aubréville

Brocante

Aubréville Meuse

Tarif : – – EUR

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Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Dimanche Dimanche 2026-08-23 07:00:00

fin : 2026-08-23 18:00:00

Date(s) :

2026-08-23

Dès l’aube, les rues d’Aubréville s’animent au rythme des exposants installant leurs stands débordant de trésors. C’est un paradis pour les chineurs et les amateurs de trouvailles. Il y en aura pour tous les goûts. Une petite restauration et une buvette accompagnent les visiteurs tout au long de cette journée conviviale.Tout public

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Aubréville 55120 Meuse Grand Est +33 6 15 55 93 73

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English :

From dawn onwards, the streets of Aubréville come alive with exhibitors setting up stalls brimming with treasures. It’s a paradise for bargain hunters and finders. There’s something for everyone. Snacks and refreshments will be available throughout the day.

L’événement Brocante Aubréville a été mis à jour le 2026-07-30 par OT INTERCOMMUNAL DU PAYS D’ARGONNE