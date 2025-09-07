Brocante Auto Pont Saint-Doulchard

Brocante Auto Pont Saint-Doulchard dimanche 7 septembre 2025.

Brocante Auto Pont

Route de Berry-Bouy Saint-Doulchard Cher

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-09-07 07:00:00

fin : 2025-09-07 20:00:00

Date(s) :

2025-09-07

Le Comité des Fêtes de Saint-Doulchard vous invite à sa traditionnelle Brocante de l’Auto Pont qui aura lieu, en face de la bijouterie Gillet, route de Berry-Bouy.

Buvette et restauration sur place. .

Route de Berry-Bouy Saint-Doulchard 18230 Cher Centre-Val de Loire +33 2 48 70 53 30

English :

The Comité des Fêtes de Saint-Doulchard invites you to its traditional Brocante de l’Auto Pont, opposite the Gillet jewelry store on route de Berry-Bouy.

German :

Das Festkomitee von Saint-Doulchard lädt Sie zu seinem traditionellen Auto-Brücken-Flohmarkt ein, der gegenüber dem Juweliergeschäft Gillet auf der Route de Berry-Bouy stattfindet.

Italiano :

Il Comité des Fêtes de Saint-Doulchard vi invita alla tradizionale Brocante de l’Auto Pont, che si terrà di fronte alla gioielleria Gillet sulla route de Berry-Bouy.

Espanol :

El Comité des Fêtes de Saint-Doulchard le invita a su tradicional Brocante de l’Auto Pont, que se celebrará frente a la joyería Gillet, en la ruta de Berry-Bouy.

L’événement Brocante Auto Pont Saint-Doulchard a été mis à jour le 2025-08-11 par OT BOURGES