Brocante Auto Pont Saint-Doulchard
Brocante Auto Pont Saint-Doulchard dimanche 7 septembre 2025.
Brocante Auto Pont
Route de Berry-Bouy Saint-Doulchard Cher
Début : 2025-09-07 07:00:00
fin : 2025-09-07 20:00:00
2025-09-07
Le Comité des Fêtes de Saint-Doulchard vous invite à sa traditionnelle Brocante de l’Auto Pont qui aura lieu, en face de la bijouterie Gillet, route de Berry-Bouy.
Buvette et restauration sur place. .
Route de Berry-Bouy Saint-Doulchard 18230 Cher Centre-Val de Loire +33 2 48 70 53 30
English :
The Comité des Fêtes de Saint-Doulchard invites you to its traditional Brocante de l’Auto Pont, opposite the Gillet jewelry store on route de Berry-Bouy.
German :
Das Festkomitee von Saint-Doulchard lädt Sie zu seinem traditionellen Auto-Brücken-Flohmarkt ein, der gegenüber dem Juweliergeschäft Gillet auf der Route de Berry-Bouy stattfindet.
Italiano :
Il Comité des Fêtes de Saint-Doulchard vi invita alla tradizionale Brocante de l’Auto Pont, che si terrà di fronte alla gioielleria Gillet sulla route de Berry-Bouy.
Espanol :
El Comité des Fêtes de Saint-Doulchard le invita a su tradicional Brocante de l’Auto Pont, que se celebrará frente a la joyería Gillet, en la ruta de Berry-Bouy.
L’événement Brocante Auto Pont Saint-Doulchard a été mis à jour le 2025-08-11 par OT BOURGES