Brocante autour du fil et loisirs créatifs Nogent-sur-Loir

Brocante autour du fil et loisirs créatifs Nogent-sur-Loir samedi 15 novembre 2025.

Brocante autour du fil et loisirs créatifs

SALLE LE BON POISSON Nogent-sur-Loir Sarthe

Tarif : – –

Date :
Début : 2025-11-15 09:00:00
fin : 2025-11-15 17:00:00

Date(s) :
2025-11-15

Brocante autour du fil et loisirs créatifs
Coupons de tissus, fils à broder, perles, mosaïque, livres, etc.   .

SALLE LE BON POISSON Nogent-sur-Loir 72500 Sarthe Pays de la Loire +33 2 43 44 67 67 

English :

Yarn and craft flea market

German :

Flohmarkt rund um den Faden und kreative Freizeitgestaltung

Italiano :

Mercato delle pulci di filati e artigianato

Espanol :

Mercadillo de hilos y artesanía

