Brocante autour du fil et loisirs créatifs Nogent-sur-Loir
Brocante autour du fil et loisirs créatifs Nogent-sur-Loir samedi 15 novembre 2025.
Brocante autour du fil et loisirs créatifs
SALLE LE BON POISSON Nogent-sur-Loir Sarthe
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2025-11-15 09:00:00
fin : 2025-11-15 17:00:00
Date(s) :
2025-11-15
Brocante autour du fil et loisirs créatifs
Coupons de tissus, fils à broder, perles, mosaïque, livres, etc. .
SALLE LE BON POISSON Nogent-sur-Loir 72500 Sarthe Pays de la Loire +33 2 43 44 67 67
English :
Yarn and craft flea market
German :
Flohmarkt rund um den Faden und kreative Freizeitgestaltung
Italiano :
Mercato delle pulci di filati e artigianato
Espanol :
Mercadillo de hilos y artesanía
L’événement Brocante autour du fil et loisirs créatifs Nogent-sur-Loir a été mis à jour le 2025-09-24 par CDT72