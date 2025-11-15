Brocante autour du fil et loisirs créatifs

SALLE LE BON POISSON Nogent-sur-Loir Sarthe

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-11-15 09:00:00

fin : 2025-11-15 17:00:00

Date(s) :

2025-11-15

Brocante autour du fil et loisirs créatifs

Coupons de tissus, fils à broder, perles, mosaïque, livres, etc. .

SALLE LE BON POISSON Nogent-sur-Loir 72500 Sarthe Pays de la Loire +33 2 43 44 67 67

English :

Yarn and craft flea market

German :

Flohmarkt rund um den Faden und kreative Freizeitgestaltung

Italiano :

Mercato delle pulci di filati e artigianato

Espanol :

Mercadillo de hilos y artesanía

L’événement Brocante autour du fil et loisirs créatifs Nogent-sur-Loir a été mis à jour le 2025-09-24 par CDT72