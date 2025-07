Brocante aux Eyzies Les Eyzies

Brocante aux Eyzies Les Eyzies dimanche 6 juillet 2025.

Brocante aux Eyzies

parc de la mairie Les Eyzies Dordogne

Début : 2025-07-06 08:00:00

fin : 2025-07-06 18:00:00

2025-07-06

Très grande et belle brocante organisée sur les bords de la Vézère, 50 à 100 exposants présents, tous des professionnels.

De quoi retrouver le plaisir de chiner et de faire le plein de bonnes affaires !

parc de la mairie Les Eyzies 24620 Dordogne Nouvelle-Aquitaine +33 6 16 73 04 22

English : Brocante aux Eyzies

Very large and beautiful flea market organized on the banks of the Vézère, 50 to 100 exhibitors present, all professionals.

A great way to rediscover the pleasure of bargain-hunting!

German : Brocante aux Eyzies

Sehr großer und schöner Trödelmarkt, der am Ufer der Vézère organisiert wurde. 50 bis 100 Aussteller waren anwesend, allesamt Fachleute.

Da macht das Stöbern wieder Spaß und man kann viele Schnäppchen machen!

Italiano :

Un grande e bellissimo mercato delle pulci organizzato sulle rive della Vézère, con 50-100 espositori, tutti professionisti.

È un ottimo modo per riscoprire il piacere della caccia all’affare!

Espanol : Brocante aux Eyzies

Un mercadillo muy grande y bonito organizado a orillas del Vézère, con entre 50 y 100 expositores, todos profesionales.

Es una buena manera de redescubrir el placer de buscar gangas

