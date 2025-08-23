Brocante aux Hayes Fête de village Les Hayes

La Roche « Le Gouffre » Les Hayes Loir-et-Cher

Journée festive au Gouffre !

Brocante aux Hayes. Exposition, défilé de véhicules anciens, repas champêtre midi et soir, balade en carriole avec Ugo’Lind, structures gonflables, animations diverses, animation avec Gaëtan Laurent, buvette, tombola et feu d’artifice à 22h30. .

La Roche « Le Gouffre » Les Hayes 41800 Loir-et-Cher Centre-Val de Loire +33 6 83 46 14 34

English :

A festive day at the Gouffre!

German :

Festtag im Gouffre!

Italiano :

Giornata di festa alla Gouffre!

Espanol :

¡Día festivo en el Gouffre!

