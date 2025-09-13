BROCANTE AUX LIVRES Vigneux-de-Bretagne
9 rue Fontaine Saint-Martin Vigneux-de-Bretagne Loire-Atlantique
Début : 2025-09-13 10:00:00
fin : 2025-09-13 12:00:00
2025-09-13
Venez chiner à prix réduit un large choix de livres.
La Bibliothèque pour Tous de Vigneux-de-Bretagne propose une brocante extérieure en surplomb des berges de l’étang du Choizeau. On pourra s’y procurer à tarif réduit romans, bandes dessinées, polars, documentaires, livres et albums pour enfants et jeunes. .
9 rue Fontaine Saint-Martin Vigneux-de-Bretagne 44360 Loire-Atlantique Pays de la Loire bptvigneux44@gmail.com
English :
Come and find a large selection of books at reduced prices.
German :
Kommen Sie und stöbern Sie zu reduzierten Preisen nach einer großen Auswahl an Büchern.
Italiano :
Venite a fare un’ampia selezione di libri a caccia di occasioni.
Espanol :
Venga a buscar gangas en una amplia selección de libros.
