BROCANTE AUX LIVRES Vigneux-de-Bretagne

BROCANTE AUX LIVRES

9 rue Fontaine Saint-Martin Vigneux-de-Bretagne Loire-Atlantique

Début : 2025-09-13 10:00:00

fin : 2025-09-13 12:00:00

2025-09-13

Venez chiner à prix réduit un large choix de livres.

La Bibliothèque pour Tous de Vigneux-de-Bretagne propose une brocante extérieure en surplomb des berges de l’étang du Choizeau. On pourra s’y procurer à tarif réduit romans, bandes dessinées, polars, documentaires, livres et albums pour enfants et jeunes. .

9 rue Fontaine Saint-Martin Vigneux-de-Bretagne 44360 Loire-Atlantique Pays de la Loire bptvigneux44@gmail.com

English :

Come and find a large selection of books at reduced prices.

German :

Kommen Sie und stöbern Sie zu reduzierten Preisen nach einer großen Auswahl an Büchern.

Italiano :

Venite a fare un’ampia selezione di libri a caccia di occasioni.

Espanol :

Venga a buscar gangas en una amplia selección de libros.

