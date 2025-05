Brocante aux matériaux Entreprise René Soulard – ZA Les Beaux Vallons Impasse de la Porte Fâche Saint-Sauveur-d’Aunis, 23 mai 2025 07:00, Saint-Sauveur-d'Aunis.

Charente-Maritime

Brocante aux matériaux Entreprise René Soulard ZA Les Beaux Vallons Impasse de la Porte Fâche Entreprise René Soulard Saint-Sauveur-d’Aunis Charente-Maritime

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-05-23

fin : 2025-05-23

Date(s) :

2025-05-23

Dans les entrepôts des entreprises du BTP, certains matériaux en parfait état sont mis de côté faute d’usage immédiat ou jetés en raison de changements d’activité ou de besoins. Avec la brocante des matériaux, donnez une nouvelle vie à ces ressources !

.

ZA Les Beaux Vallons Impasse de la Porte Fâche Entreprise René Soulard

Saint-Sauveur-d’Aunis 17540 Charente-Maritime Nouvelle-Aquitaine vincent@reseau-biotop.com

English :

In the warehouses of construction companies, certain materials in perfect condition are put aside for lack of immediate use, or discarded due to changes in activity or needs. Give these resources a new lease of life with our materials flea market!

German :

In den Lagern von Bauunternehmen werden einige Materialien, die sich in perfektem Zustand befinden, wegen mangelnder sofortiger Verwendung aussortiert oder aufgrund von Änderungen der Tätigkeit oder des Bedarfs weggeworfen. Mit dem Materialflohmarkt können Sie diesen Ressourcen ein neues Leben geben!

Italiano :

Nei magazzini delle imprese di costruzione e di lavori pubblici, alcuni materiali in perfette condizioni vengono accantonati per mancanza di un utilizzo immediato, oppure buttati via a causa di cambiamenti di attività o di esigenze. Con il mercatino dell’usato dei materiali, date a queste risorse una nuova vita!

Espanol :

En los almacenes de las empresas de construcción y obras públicas, ciertos materiales en perfecto estado se dejan de lado por falta de uso inmediato, o se tiran por cambios de actividad o necesidades. Con el mercadillo de materiales, ¡dales una nueva vida a estos recursos!

L’événement Brocante aux matériaux Entreprise René Soulard Saint-Sauveur-d’Aunis a été mis à jour le 2025-05-13 par Le Comptoir Local® Office de Tourisme Aunis Marais Poitevin