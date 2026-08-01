Informations pratiques

Bantheville

Brocante

Bantheville Meuse

Tarif : – – EUR

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Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Dimanche Dimanche 2026-08-16 06:00:00

fin : 2026-08-16

Date(s) :

2026-08-16

Venez dénicher les bonnes affaires dans les rues du village. Buvette et restauration sur place. Emplacements gratuits. Informations et réservations par téléphone.Tout public

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Bantheville 55110 Meuse Grand Est +33 6 15 18 75 61

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English :

Come hunt for bargains in the village streets. Refreshments and food available on site. Free parking. For information and reservations, please call.

L’événement Brocante Bantheville a été mis à jour le 2026-08-06 par OT MONTS ET VALLEES DE MEUSE