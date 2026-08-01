Brocante Bantheville
dimanche 16 août 2026 · Bantheville
Informations pratiques
Bantheville
Brocante
Bantheville Meuse
Tarif : – – EUR
0
Gratuit
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : Dimanche Dimanche 2026-08-16 06:00:00
fin : 2026-08-16
Date(s) :
2026-08-16
Venez dénicher les bonnes affaires dans les rues du village. Buvette et restauration sur place. Emplacements gratuits. Informations et réservations par téléphone.Tout public
0 .
Bantheville 55110 Meuse Grand Est +33 6 15 18 75 61
Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire
English :
Come hunt for bargains in the village streets. Refreshments and food available on site. Free parking. For information and reservations, please call.
L’événement Brocante Bantheville a été mis à jour le 2026-08-06 par OT MONTS ET VALLEES DE MEUSE