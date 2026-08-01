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AGENDA · Bantheville

Brocante Bantheville

dimanche 16 août 2026 · Bantheville

Brocante Bantheville

Informations pratiques

Début
dimanche 16 août 2026
Fin
dimanche 16 août 2026
Heure de début
06:00:00
Ville
55110 Bantheville
Département
Meuse
Tarif
0 Gratuit

Bantheville

Brocante

Bantheville Meuse

Tarif : – – EUR
0
Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : Dimanche Dimanche 2026-08-16 06:00:00
fin : 2026-08-16

Date(s) :
2026-08-16

Venez dénicher les bonnes affaires dans les rues du village. Buvette et restauration sur place. Emplacements gratuits. Informations et réservations par téléphone.Tout public
0  .

Bantheville 55110 Meuse Grand Est +33 6 15 18 75 61 

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English :

Come hunt for bargains in the village streets. Refreshments and food available on site. Free parking. For information and reservations, please call.

L’événement Brocante Bantheville a été mis à jour le 2026-08-06 par OT MONTS ET VALLEES DE MEUSE