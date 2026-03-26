Brocante

Rues du village Bassuet Marne

Tarif : 0 – 0 – 0 EUR

Gratuit

Entrée libre

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-04-12 06:30:00

fin : 2026-04-12 18:00:00

Date(s) :

2026-04-12

Marché artisanal. Restauration et buvette sur place. Manifestation organisée par l’Union de Bassuet.

6h30 18h.Tout public

Marché artisanal. Restauration et buvette sur place.

Manifestation organisée par l’Union de Bassuet. .

Rues du village Bassuet 51300 Marne Grand Est +33 7 83 09 23 98

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English : Brocante

Craft market. Catering and refreshments on site. Event organized by the Union de Bassuet.

6.30am 6pm.

L’événement Brocante Bassuet a été mis à jour le 2026-03-26 par Office de Tourisme du Lac du Der en Champagne