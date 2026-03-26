Brocante Bassuet
Brocante Bassuet dimanche 12 avril 2026.
Brocante
Rues du village Bassuet Marne
Tarif : 0 – 0 – 0 EUR
Gratuit
Entrée libre
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-04-12 06:30:00
fin : 2026-04-12 18:00:00
Date(s) :
2026-04-12
Marché artisanal. Restauration et buvette sur place. Manifestation organisée par l’Union de Bassuet.
6h30 18h.Tout public
Marché artisanal. Restauration et buvette sur place.
Manifestation organisée par l’Union de Bassuet. .
Rues du village Bassuet 51300 Marne Grand Est +33 7 83 09 23 98
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English : Brocante
Craft market. Catering and refreshments on site. Event organized by the Union de Bassuet.
6.30am 6pm.
L’événement Brocante Bassuet a été mis à jour le 2026-03-26 par Office de Tourisme du Lac du Der en Champagne