Bazauges

Brocante Bazauges

Parc de bazauges pres de la salle des fetes Bazauges Charente-Maritime

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-05-24 06:00:00

fin : 2026-05-24 18:00:00

Date(s) :

2026-05-24

On vous invite à chiner dans une ambiance conviviale au cœur de notre belle commune. Objets anciens, trésors oubliés et rencontres chaleureuses rythmeront cette journée.

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Parc de bazauges pres de la salle des fetes Bazauges 17490 Charente-Maritime Nouvelle-Aquitaine +33 6 18 82 00 78

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English :

We invite you to come and browse in a friendly atmosphere in the heart of our beautiful commune. Antiques, forgotten treasures and friendly encounters will set the pace for the day.

L’événement Brocante Bazauges Bazauges a été mis à jour le 2026-04-24 par Office de Tourisme des Vals de Saintonge