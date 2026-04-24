Brocante Bazauges Bazauges
Brocante Bazauges Bazauges dimanche 24 mai 2026.
Bazauges
Brocante Bazauges
Parc de bazauges pres de la salle des fetes Bazauges Charente-Maritime
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-05-24 06:00:00
fin : 2026-05-24 18:00:00
Date(s) :
2026-05-24
On vous invite à chiner dans une ambiance conviviale au cœur de notre belle commune. Objets anciens, trésors oubliés et rencontres chaleureuses rythmeront cette journée.
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Parc de bazauges pres de la salle des fetes Bazauges 17490 Charente-Maritime Nouvelle-Aquitaine +33 6 18 82 00 78
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English :
We invite you to come and browse in a friendly atmosphere in the heart of our beautiful commune. Antiques, forgotten treasures and friendly encounters will set the pace for the day.
L’événement Brocante Bazauges Bazauges a été mis à jour le 2026-04-24 par Office de Tourisme des Vals de Saintonge