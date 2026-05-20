Brocante Bazicourt Bazicourt
Brocante Bazicourt Bazicourt dimanche 7 juin 2026.
Bazicourt
Brocante Bazicourt
Bazicourt Oise
Tarif : – – EUR
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-06-07
fin : 2026-06-07
Date(s) :
2026-06-07
Brocante Bazicourt
Le dimanche 7 juin aura lieu une brocante organisée par Bazicourt sport et loisirs au 23 rue de la fontaine.
Des animations musicales vous seront proposées par le groupe Djacy Groove de 15h à 17h.
Restauration et buvette sur place.
Taris des exposants emplacement de 3m linéaire à 8€, 3€ le mètre supplémentaire.
Inscription en mairie
– Vendredi 22 mai de 17h à 18h,
– Mardi 26 mai de 18h à 19h,
– Vendredi 29 mai de 18h à 19h,
– Mardi 2 juin de 18h à 19h.
Inscriptions et renseignements 06.64.00.97.31 ou associationbazicourt@gmail.com. .
Bazicourt 60700 Oise Hauts-de-France associationbazicourt@gmail.com
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English :
Bazicourt flea market
L’événement Brocante Bazicourt Bazicourt a été mis à jour le 2026-05-20 par Office de Tourisme des Pays d’Oise et d’Halatte