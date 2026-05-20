Bazicourt

Brocante Bazicourt

Bazicourt Oise

Tarif : – – EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-06-07

fin : 2026-06-07

Date(s) :

2026-06-07

Brocante Bazicourt

Le dimanche 7 juin aura lieu une brocante organisée par Bazicourt sport et loisirs au 23 rue de la fontaine.

Des animations musicales vous seront proposées par le groupe Djacy Groove de 15h à 17h.

Restauration et buvette sur place.

Taris des exposants emplacement de 3m linéaire à 8€, 3€ le mètre supplémentaire.

Inscription en mairie

– Vendredi 22 mai de 17h à 18h,

– Mardi 26 mai de 18h à 19h,

– Vendredi 29 mai de 18h à 19h,

– Mardi 2 juin de 18h à 19h.

Inscriptions et renseignements 06.64.00.97.31 ou associationbazicourt@gmail.com. .

Bazicourt 60700 Oise Hauts-de-France associationbazicourt@gmail.com

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English :

Bazicourt flea market

L’événement Brocante Bazicourt Bazicourt a été mis à jour le 2026-05-20 par Office de Tourisme des Pays d’Oise et d’Halatte