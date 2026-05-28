Brocante Beaulieu
Brocante Beaulieu dimanche 12 juillet 2026.
Beaulieu
Brocante
Le bourg Beaulieu Indre
Tarif : – – EUR
Gratuit
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : Dimanche 2026-07-12 06:00:00
fin : 2026-07-12
Date(s) :
2026-07-12
Une 20-30aie d’exposants s’installe dans le bourg de Beaulieu pour animer la journée.
Brocante toute la journée sur la place du village avec buvette et petite restauration sur place. .
Le bourg Beaulieu 36310 Indre Centre-Val de Loire +33 2 54 25 63 38
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English :
Flea market all day on the village square.
L’événement Brocante Beaulieu a été mis à jour le 2026-05-28 par Destination Brenne
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