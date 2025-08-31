Brocante Behonne

Brocante Behonne dimanche 31 août 2025.

Brocante

Behonne Meuse

Début : Dimanche Dimanche 2025-08-31 08:00:00
fin : 2025-08-31 18:00:00

2025-08-31

Brocante vide-greniers dans le village.Tout public
Behonne 55000 Meuse Grand Est +33 6 21 64 11 73  behonnelongevilleenbarrois.us@meuse.lgef.fr

English :

Flea market and garage sale in the village.

German :

Brocante vide-greniers dans le village.

Italiano :

Mercatino delle pulci e vendita di garage in paese.

Espanol :

Mercadillo y venta de garaje en el pueblo.

L’événement Brocante Behonne a été mis à jour le 2025-08-28 par OT SUD MEUSE