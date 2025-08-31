Brocante Behonne
Brocante Behonne dimanche 31 août 2025.
Brocante
Behonne Meuse
Début : Dimanche Dimanche 2025-08-31 08:00:00
fin : 2025-08-31 18:00:00
2025-08-31
Brocante vide-greniers dans le village.Tout public
Behonne 55000 Meuse Grand Est +33 6 21 64 11 73 behonnelongevilleenbarrois.us@meuse.lgef.fr
English :
Flea market and garage sale in the village.
German :
Brocante vide-greniers dans le village.
Italiano :
Mercatino delle pulci e vendita di garage in paese.
Espanol :
Mercadillo y venta de garaje en el pueblo.
L’événement Brocante Behonne a été mis à jour le 2025-08-28 par OT SUD MEUSE