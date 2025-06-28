BROCANTE BEL ACCUEIL À BAUGÉ Place de l’Europe Baugé-en-Anjou

BROCANTE BEL ACCUEIL À BAUGÉ

Place de l’Europe Baugé Baugé-en-Anjou Maine-et-Loire

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-11-22 07:00:00

fin : 2025-11-22 13:30:00

Date(s) :

2025-11-22 2025-12-27

Le 4ème samedi de chaque mois, une brocante mensuelle de professionnels se tient à Baugé place de l’Europe au cœur de la ville. Ce lieu historique, plein de charme offrira un très bel écrin pour faire revivre un passé plus ou moins lointain.

Les curieux et les amateurs d’objets anciens (mobilier, horlogerie, vaisselle, mercerie, livres, modes et accessoires vintage, antiquités d’ici ou d’ailleurs…) trouveront leur bonheur auprès d’une dizaine d’exposants sympathiques et enthousiastes. .

Place de l’Europe Baugé Baugé-en-Anjou 49150 Maine-et-Loire Pays de la Loire +33 6 33 86 31 24

English :

German :

Italiano :

Espanol :

L’événement BROCANTE BEL ACCUEIL À BAUGÉ Baugé-en-Anjou a été mis à jour le 2025-02-05 par Office de tourisme Baugeois Vallée en Anjou