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Brocante Berthelming

Brocante Berthelming dimanche 14 juin 2026.

Adresse : rue de l'Eglise

Ville : 57930 Berthelming

Département : Moselle

Début : dimanche 14 juin 2026

Fin : dimanche 14 juin 2026

Tarif : 0 Gratuit

Berthelming

Brocante

rue de l’Eglise Berthelming Moselle

Tarif : – – EUR
0
Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : Dimanche Dimanche 2026-06-14
fin : 2026-06-14

Date(s) :
2026-06-14

Venez chiner, manger, rigoler et peut-être repartir avec le trésor que vous ne cherchiez pas… Ambiance barbecue, pizza/flamm et buvette au rendez-vous.Tout public
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rue de l’Eglise Berthelming 57930 Moselle Grand Est +33 6 38 88 63 33 

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English :

Come and browse, eat, laugh and maybe leave with the treasure you weren’t looking for? Barbecue atmosphere, pizza/flamm and refreshments.

L’événement Brocante Berthelming a été mis à jour le 2026-05-02 par TOURISME SARREBOURG MOSELLE SUD SITE SARREBOURG