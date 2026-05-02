Brocante Berthelming
Brocante Berthelming dimanche 14 juin 2026.
Berthelming
Brocante
rue de l’Eglise Berthelming Moselle
Tarif : – – EUR
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Gratuit
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : Dimanche Dimanche 2026-06-14
fin : 2026-06-14
Date(s) :
2026-06-14
Venez chiner, manger, rigoler et peut-être repartir avec le trésor que vous ne cherchiez pas… Ambiance barbecue, pizza/flamm et buvette au rendez-vous.Tout public
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rue de l’Eglise Berthelming 57930 Moselle Grand Est +33 6 38 88 63 33
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English :
Come and browse, eat, laugh and maybe leave with the treasure you weren’t looking for? Barbecue atmosphere, pizza/flamm and refreshments.
L’événement Brocante Berthelming a été mis à jour le 2026-05-02 par TOURISME SARREBOURG MOSELLE SUD SITE SARREBOURG