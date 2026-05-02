Berthelming

Brocante

rue de l’Eglise Berthelming Moselle

Tarif : – – EUR

0

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Dimanche Dimanche 2026-06-14

fin : 2026-06-14

Date(s) :

2026-06-14

Venez chiner, manger, rigoler et peut-être repartir avec le trésor que vous ne cherchiez pas… Ambiance barbecue, pizza/flamm et buvette au rendez-vous.Tout public

0 .

rue de l’Eglise Berthelming 57930 Moselle Grand Est +33 6 38 88 63 33

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English :

Come and browse, eat, laugh and maybe leave with the treasure you weren’t looking for? Barbecue atmosphere, pizza/flamm and refreshments.

L’événement Brocante Berthelming a été mis à jour le 2026-05-02 par TOURISME SARREBOURG MOSELLE SUD SITE SARREBOURG