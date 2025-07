Brocante Bessamorel

Brocante Bessamorel dimanche 31 août 2025.

Brocante

Le Bourg Bessamorel Haute-Loire

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Dimanche 2025-08-31 04:00:00

fin : 2025-08-31 18:00:00

Date(s) :

2025-08-31

Envie de chiner, vendre ou simplement passer un bon moment ? Rendez-vous à Bessamorel pour une journée conviviale autour de la brocante !

.

Le Bourg Bessamorel 43200 Haute-Loire Auvergne-Rhône-Alpes festiardaym@gmail.com

English :

Want to bargain, sell or just have a good time? Come to Bessamorel for a day of flea market fun!

German :

Haben Sie Lust, zu stöbern, zu verkaufen oder einfach nur eine gute Zeit zu verbringen? Treffen Sie sich in Bessamorel für einen geselligen Tag rund um den Trödelmarkt!

Italiano :

Volete contrattare, vendere o semplicemente divertirvi? Venite a Bessamorel per una giornata di divertimento al mercato delle pulci!

Espanol :

¿Quiere regatear, vender o simplemente pasar un buen rato? Ven a Bessamorel y disfruta de un día de mercadillo

L’événement Brocante Bessamorel a été mis à jour le 2025-07-21 par Office du Tourisme des Sucs aux bords de Loire