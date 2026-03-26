Brocante Le bourg Blismes

Brocante Blismes Blismes 2026-07-12

Brocante Le bourg Blismes dimanche 12 juillet 2026.

Brocante

Le bourg Blismes Blismes Nièvre

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-12 07:00:00
fin : 2026-07-12 18:00:00

Date(s) :
2026-07-12

Organisé par Générations en Fête.
Restauration et buvette sur place sous chapiteau.   .

Le bourg Blismes Blismes 58120 Nièvre Bourgogne-Franche-Comté +33 6 81 10 52 57 

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English : Brocante

L’événement Brocante Blismes a été mis à jour le 2026-03-26 par OT Morvan Sommets et Grands Lacs