Informations pratiques

Girolles

Brocante & Bourse aux jouets anciens

Girolles Loiret

Tarif : – – EUR

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-08-15 06:00:00

fin : 2026-08-15

Date(s) :

2026-08-15

Brocante & Bourse aux jouets anciens

La 39e brocante vide grenier de Girolles organisée par le comité des fêtes se tiendra, comme à son habitude, le 15 août ! Et la bourse aux jouets anciens sa 21e édition. Venez nombreux déambuler, trouver des trésors et faire de bonnes affaires. Restauration et buvette sur place. .

Girolles 45120 Loiret Centre-Val de Loire +33 6 76 53 33 07

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English :

Flea Market & Antique Toy Fair

L’événement Brocante & Bourse aux jouets anciens Girolles a été mis à jour le 2026-07-25 par OT FERRIERES-EN-GATINAIS