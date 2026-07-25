Brocante & Bourse aux jouets anciens Girolles
samedi 15 août 2026 · Girolles
Informations pratiques
Girolles
Brocante & Bourse aux jouets anciens
Girolles Loiret
Tarif : – – EUR
Gratuit
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-08-15 06:00:00
fin : 2026-08-15
Date(s) :
2026-08-15
Brocante & Bourse aux jouets anciens
La 39e brocante vide grenier de Girolles organisée par le comité des fêtes se tiendra, comme à son habitude, le 15 août ! Et la bourse aux jouets anciens sa 21e édition. Venez nombreux déambuler, trouver des trésors et faire de bonnes affaires. Restauration et buvette sur place. .
Girolles 45120 Loiret Centre-Val de Loire +33 6 76 53 33 07
Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire
English :
Flea Market & Antique Toy Fair
L’événement Brocante & Bourse aux jouets anciens Girolles a été mis à jour le 2026-07-25 par OT FERRIERES-EN-GATINAIS