[Brocante] Bourse aux jouets et puériculture Dieppe

[Brocante] Bourse aux jouets et puériculture

Salle des fêtes Dieppe Seine-Maritime

Début : 2025-11-16 09:00:00

fin : 2025-11-16 17:00:00

Vêtements, jeux, jouets, livres, matériel de puériculture…

Faites de bonnes affaires tout en donnant une seconde vie aux trésors des enfants !

Ambiance chaleureuse et coin convivial pour petits et grands — venez chiner, échanger et passer un bon moment en famille .

Menu pique-nique sur réservation 6 € .

Salle des fêtes Dieppe 76220 Seine-Maritime Normandie +33 6 48 47 73 85

