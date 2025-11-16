[Brocante] Bourse aux jouets et puériculture Dieppe
[Brocante] Bourse aux jouets et puériculture Dieppe dimanche 16 novembre 2025.
[Brocante] Bourse aux jouets et puériculture
Salle des fêtes Dieppe Seine-Maritime
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2025-11-16 09:00:00
fin : 2025-11-16 17:00:00
Date(s) :
2025-11-16
Vêtements, jeux, jouets, livres, matériel de puériculture…
Faites de bonnes affaires tout en donnant une seconde vie aux trésors des enfants !
Ambiance chaleureuse et coin convivial pour petits et grands — venez chiner, échanger et passer un bon moment en famille .
Menu pique-nique sur réservation 6 € .
Salle des fêtes Dieppe 76220 Seine-Maritime Normandie +33 6 48 47 73 85
English : [Brocante] Bourse aux jouets et puériculture
