Brocante, bourse aux timbres et cartes postales Culan

Brocante, bourse aux timbres et cartes postales Culan dimanche 3 août 2025.

Brocante, bourse aux timbres et cartes postales

place de la mairie Culan Cher

Début : 2025-08-03

fin : 2025-08-03

2025-08-03

Venez chiner, découvrir, échanger et collectionner dans une ambiance conviviale

Les amateurs d’objets anciens, de collections et de belles trouvailles sont invités à la brocante et bourse aux timbres et cartes postales. Vous y trouverez de nombreux exposants proposant objets anciens, livres, bibelots, vêtements, vaisselle, jouets, etc. Un espace dédié aux passionnés de philatélie et de cartophilie dans la salle de la mairie.

L’AS Culan cyclisme et le club philatélique Culan/Châteaumeillant vous attendent nombreux pour cette journée placée sous le signe de la convivialité, de la mémoire et de la découverte. .

place de la mairie Culan 18270 Cher Centre-Val de Loire +33 2 48 61 32 37

English :

Come and browse, discover, exchange and collect in a friendly atmosphere

German :

Kommen Sie zum Stöbern, Entdecken, Tauschen und Sammeln in einer geselligen Atmosphäre

Italiano :

Venite a curiosare, scoprire, scambiare e collezionare in un’atmosfera amichevole

Espanol :

Venga a curiosear, descubrir, intercambiar y coleccionar en un ambiente agradable

L’événement Brocante, bourse aux timbres et cartes postales Culan a été mis à jour le 2025-07-16 par OT CHATEAUMEILLANT