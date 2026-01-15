Brocante Bourse chasse et pêche Ambrault
Brocante Bourse chasse et pêche Ambrault dimanche 26 avril 2026.
Brocante Bourse chasse et pêche
Ambrault Indre
Tarif : – – EUR
Gratuit
Début : 2026-04-26
fin : 2026-04-26
2026-04-26
L’Amicale des Donneurs de Sang vous convie à une brocante et à une bourse chasse & pêche à Ambrault.
La brocante aura lieu Place de la Mairie, et la bourse aura lieu à la Salle des Fêtes. .
Ambrault 36120 Indre Centre-Val de Loire +33 7 83 55 86 16
English :
The Amicale des Donneurs de Sang invites you to a flea market and a hunting & fishing fair in Ambrault.
