Brocante Bourse chasse et pêche

Ambrault Indre

Tarif : – – EUR

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-04-26

fin : 2026-04-26

Date(s) :

2026-04-26

L’Amicale des Donneurs de Sang vous convie à une brocante et à une bourse chasse & pêche à Ambrault.

La brocante aura lieu Place de la Mairie, et la bourse aura lieu à la Salle des Fêtes. .

Ambrault 36120 Indre Centre-Val de Loire +33 7 83 55 86 16

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English :

The Amicale des Donneurs de Sang invites you to a flea market and a hunting & fishing fair in Ambrault.

L’événement Brocante Bourse chasse et pêche Ambrault a été mis à jour le 2026-01-14 par OT Champs d’Amour