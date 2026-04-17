Brocante Rue des Brouets Brabant-en-Argonne

Brabant-en-Argonne

Brocante

Rue des Brouets Derrière la Mairie Brabant-en-Argonne Meuse

Tarif : – – EUR

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Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Dimanche Dimanche 2026-05-31 06:00:00

fin : 2026-05-31 18:00:00

Date(s) :

2026-05-31

Envie de passer une journée conviviale, festive et riche en bonnes trouvailles ? La brocante de Brabant-en-Argonne est le rendez-vous incontournable pour les chineurs, les curieux et les amateurs d’ambiance chaleureuse.

Tout au long de la journée, venez déambuler au cœur du village parmi les stands des exposants et laissez-vous surprendre par des objets rares, du vintage, de la décoration, des livres, des jouets et de nombreuses trouvailles en tout genre. Une invitation à la flânerie et aux belles découvertes.

L’événement sera rythmé par des animations pour petits et grands de 10h à 16h, assistez à une démonstration de chiens de troupeau, un spectacle impressionnant et pédagogique. À partir de 14h et jusqu’à 17h, le groupe Try’M proposera un concert gratuit, pour une ambiance musicale et festive.

Une buvette et une restauration seront également proposées sur place afin de profiter pleinement de cette journée placée sous le signe du partage et de la convivialité.Tout public

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Rue des Brouets Derrière la Mairie Brabant-en-Argonne 55120 Meuse Grand Est +33 6 22 36 36 10

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English :

Want to spend a convivial, festive day full of good finds? The Brabant-en-Argonne flea market is the place to be for bargain hunters, the curious and those who enjoy a warm atmosphere.

Throughout the day, stroll through the heart of the village among the stalls of exhibitors and be surprised by rare objects, vintage items, decorations, books, toys and many other finds of all kinds. An invitation to stroll and discover.

The event will be punctuated by entertainment for young and old alike: from 10am to 4pm, watch a herding dog demonstration, an impressive and educational show. From 2 p.m. to 5 p.m., the group Try?M will be offering a free concert in a festive musical atmosphere.

A refreshment stall and catering will also be available on site, so you can make the most of this day of sharing and conviviality.

L’événement Brocante Brabant-en-Argonne a été mis à jour le 2026-04-17 par OT DU PAYS D’ARGONNE