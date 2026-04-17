Brabant-sur-Meuse

Brocante

Brabant-sur-Meuse Meuse

Tarif : – – EUR

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Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Dimanche Dimanche 2026-05-31 06:00:00

fin : 2026-05-31 18:00:00

Date(s) :

2026-05-31

La brocante de Brabant-sur-Meuse est l’occasion idéale de partager un moment chaleureux au cœur du village, entre flânerie, rencontres et bonnes affaires. Cet événement attire chaque année chineurs passionnés, visiteurs curieux et habitants désireux de profiter d’une journée animée dans une ambiance authentique.

Tout au long de la journée, les exposants proposent une grande diversité d’objets meubles anciens, objets du quotidien, vaisselle, livres, jouets, décoration ou encore pièces insolites. Chacun peut prendre le temps de déambuler, de chiner et de faire de belles découvertes.

Convivialité et détente sont également au rendez-vous grâce à une buvette et un espace de restauration, invitant petits et grands à profiter pleinement de cette journée festive.Tout public

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Brabant-sur-Meuse 55100 Meuse Grand Est +33 7 82 20 19 93

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English :

The Brabant-sur-Meuse flea market is the ideal opportunity to share a warm moment in the heart of the village, between strolling, meeting people and bargains. Every year, the event attracts keen bargain hunters, curious visitors and locals eager to enjoy a lively day out in an authentic atmosphere.

Throughout the day, exhibitors offer a wide variety of items: antique furniture, everyday objects, crockery, books, toys, decorations and even unusual items. Everyone can take their time wandering around, hunting for bargains and making wonderful discoveries.

There will also be a refreshment stall and a food court, inviting young and old alike to make the most of this festive day.

L’événement Brocante Brabant-sur-Meuse a été mis à jour le 2026-04-17 par OT DU PAYS D’ARGONNE