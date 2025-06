Brocante Bréhémont 17 août 2025 07:00

Indre-et-Loire

Brocante 1 Place du 8 Mai 1945 Bréhémont Indre-et-Loire

LA BROCANTE AURA LIEU LE 17 AOÛT 2025 !

Cette année, la Boucherie Vasseur nous fait l’honneur de venir cuire les grillades au brasero.

Comme chaque année, nous vous attendons nombreux! Si vous souhaitez devenir bénévoles pour la journée ( demi-journée, une heure ou plus), n’hésitez pas à nous contacter, nous serons ravis de vous accueillir.

À très bientôt !

Prochain rendez-vous le 14 juin pour la fête de la musique .

1 Place du 8 Mai 1945

Bréhémont 37130 Indre-et-Loire Centre-Val de Loire +33 6 98 64 15 32 comitedesfetes.brehemont@gmail.com

English :

?? THE BROCANTE WILL TAKE PLACE ON AUGUST 17, 2025! ??

This year, Boucherie Vasseur is doing us the honor of cooking the grilled meats in the brazier.

Like every year, we look forward to seeing you there! If you’d like to volunteer for the day (half-day, one hour or more), please don’t hesitate to

German :

?? DER FLOHMARKT FINDET AM 17. AUGUST 2025 STATT!??

Dieses Jahr wird uns die Metzgerei Vasseur die Ehre erweisen, die Grillspezialitäten am Feuerkorb zuzubereiten.

Wie jedes Jahr erwarten wir Sie zahlreich! Wenn Sie sich als Freiwillige/r für einen Tag (einen halben Tag, eine Stunde oder mehr) engagieren möchten, wenden Sie sich bitte an

Italiano :

?? LA BROCANTE AVRÀ LUOGO IL 17 AGOSTO 2025!?

Quest’anno, la Boucherie Vasseur ci fa l’onore di venire a cucinare le grigliate nel braciere.

Come sempre, non vediamo l’ora di vedervi lì! Se desiderate fare da volontari per la giornata (mezza giornata, un’ora o più), contattate

Espanol :

?? LA BROCANTE TENDRÁ LUGAR EL 17 DE AGOSTO DE 2025!??

Este año, la Boucherie Vasseur nos hace el honor de venir a cocinar las parrilladas en el brasero.

Como siempre, ¡esperamos verle allí! Si desea ofrecerse como voluntario para ese día (medio día, una hora o más), póngase en contacto con

