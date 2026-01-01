Brocante Bric à Brac

Centre Bourg Authon-du-Perche Eure-et-Loir

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-01-25 08:00:00

fin : 2026-01-25 18:00:00

Date(s) :

2026-01-25

Brocante de la commune avec petite restauration et buvette sur place !

Brocante de la commune avec petite restauration et buvette sur place ! .

Centre Bourg Authon-du-Perche 28330 Eure-et-Loir Centre-Val de Loire +33 7 44 53 35 15

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English :

Local flea market with snacks and refreshments on site!

L’événement Brocante Bric à Brac Authon-du-Perche a été mis à jour le 2026-01-21 par OTs DU PERCHE