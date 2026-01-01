Brocante Bric à Brac Authon-du-Perche
Brocante Bric à Brac Authon-du-Perche dimanche 25 janvier 2026.
Brocante Bric à Brac
Centre Bourg Authon-du-Perche Eure-et-Loir
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-01-25 08:00:00
fin : 2026-01-25 18:00:00
Date(s) :
2026-01-25
Brocante de la commune avec petite restauration et buvette sur place !
Centre Bourg Authon-du-Perche 28330 Eure-et-Loir Centre-Val de Loire +33 7 44 53 35 15
English :
Local flea market with snacks and refreshments on site!
L’événement Brocante Bric à Brac Authon-du-Perche a été mis à jour le 2026-01-21 par OTs DU PERCHE