Brocante, Bric à brac Cormes
Brocante, Bric à brac Cormes dimanche 29 mars 2026.
Brocante, Bric à brac
Centre bourg Cormes Sarthe
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-03-29
fin : 2026-03-29
Date(s) :
2026-03-29
Organisée par l’APE de Cormes. .
Centre bourg Cormes 72400 Sarthe Pays de la Loire +33 7 44 53 35 15
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English :
L’événement Brocante, Bric à brac Cormes a été mis à jour le 2026-03-09 par OT La Ferté-Bernard en Perche Emeraude