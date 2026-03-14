Brocante, Bric à brac

Centre bourg Cormes Sarthe

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-03-29

fin : 2026-03-29

Date(s) :

2026-03-29

Organisée par l’APE de Cormes. .

Centre bourg Cormes 72400 Sarthe Pays de la Loire +33 7 44 53 35 15

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English :

L’événement Brocante, Bric à brac Cormes a été mis à jour le 2026-03-09 par OT La Ferté-Bernard en Perche Emeraude