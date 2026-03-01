Brocante Brion
Brocante Brion dimanche 29 mars 2026.
Route d’Issoudun Brion Indre
Début : Dimanche 2026-03-29 06:00:00
fin : 2026-03-29 17:00:00
2026-03-29
Le Comité des fêtes de Brion vous invite à chiner et faire de belles affaires lors de sa brocante ! .
Route d’Issoudun Brion 36110 Indre Centre-Val de Loire +33 6 75 12 49 45
English :
Brion flea market
