Brocante Broût-Vernet Broût-Vernet 3 juillet 2025 08:00

Allier

Brocante Broût-Vernet Cours de l’école Broût-Vernet Allier

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-07-03 08:00:00

fin : 2025-08-28 12:00:00

Date(s) :

2025-07-03

La cour de l’école devient une mine de trésors que vous soyez collectionneur, amateur de trouvailles ou simple curieux, vous y trouverez votre bonheur. Organisé par le Comité des Fêtes de Broût-Vernet.

.

Cours de l’école

Broût-Vernet 03110 Allier Auvergne-Rhône-Alpes +33 6 79 74 14 98

English :

The schoolyard has become a treasure trove: whether you’re a collector, a connoisseur or just curious, you’ll find what you’re looking for. Organized by the Comité des Fêtes de Broût-Vernet.

German :

Der Schulhof wird zu einer Fundgrube: Ob Sie nun Sammler, Liebhaber von Fundstücken oder einfach nur neugierig sind, hier werden Sie fündig. Organisiert vom Comité des Fêtes de Broût-Vernet.

Italiano :

Il parco giochi della scuola è diventato un tesoro: che siate collezionisti, amanti dei reperti o semplici curiosi, troverete quello che cercate. Organizzato dal Comitato delle Feste di Broût-Vernet.

Espanol :

El patio del colegio se ha convertido en un tesoro escondido: ya sea coleccionista, amante de los hallazgos o simple curioso, encontrará lo que busca. Organizado por el Comité des Fêtes de Broût-Vernet.

L’événement Brocante Broût-Vernet Broût-Vernet a été mis à jour le 2025-06-19 par Office de tourisme Val de Sioule