Informations pratiques

Bucilly

Brocante

Bucilly Aisne

Tarif : 0 – 0 – 0 EUR

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-09-13 06:00:00

fin : 2026-09-13 18:00:00

Date(s) :

2026-09-13

La commune de Bucilly organise une brocante. Emplacement gratuit. Pas de réservation.

Restauration et buvette sur place.

La commune de Bucilly organise une brocante. Emplacement gratuit. Pas de réservation.

Restauration et buvette sur place. .

Bucilly 02500 Aisne Hauts-de-France +33 3 23 58 27 46

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English :

The town of Bucilly is hosting a flea market. Free booths. No reservations.

Food and refreshments available on site.

L’événement Brocante Bucilly a été mis à jour le 2026-07-17 par OT du Pays de Thiérache