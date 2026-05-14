Buire

Brocante

Buire Aisne

Tarif : – – EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-26 06:00:00

fin : 2026-07-26 18:00:00

Date(s) :

2026-07-26

Venez flâner sur la brocante de Buire où vous découvrirez sûrement l’objet convoité…

Buvette et restauration sur place.

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Buvette et restauration sur place. .

Buire 02500 Aisne Hauts-de-France +33 3 23 99 33 44

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English :

Come and stroll through the Buire flea market, where you’re sure to find the item you’re looking for…

Refreshments and catering on site.

L’événement Brocante Buire a été mis à jour le 2026-05-14 par OT du Pays de Thiérache