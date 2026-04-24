Buzy-Darmont

Brocante

Place de la Mairie Buzy-Darmont Meuse

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Vendredi Vendredi 2026-05-01

fin : 2026-05-01

Date(s) :

2026-05-01

Brocante vide-greniers.

Buvette et restauration.Tout public

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Place de la Mairie Buzy-Darmont 55400 Meuse Grand Est +33 6 71 81 97 04 monvillage.monecole@yahoo.fr

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English :

Flea market and garage sale.

Refreshments and catering.

L’événement Brocante Buzy-Darmont a été mis à jour le 2026-04-24 par MEUSE ATTRACTIVITE