Brocante Buzy-Darmont
Brocante Buzy-Darmont vendredi 1 mai 2026.
Buzy-Darmont
Brocante
Place de la Mairie Buzy-Darmont Meuse
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : Vendredi Vendredi 2026-05-01
fin : 2026-05-01
Date(s) :
2026-05-01
Brocante vide-greniers.
Buvette et restauration.Tout public
.
Place de la Mairie Buzy-Darmont 55400 Meuse Grand Est +33 6 71 81 97 04 monvillage.monecole@yahoo.fr
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English :
Flea market and garage sale.
Refreshments and catering.
L’événement Brocante Buzy-Darmont a été mis à jour le 2026-04-24 par MEUSE ATTRACTIVITE