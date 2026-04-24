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Brocante Buzy-Darmont

Brocante Buzy-Darmont vendredi 1 mai 2026.

Adresse : Place de la Mairie

Ville : 55400 Buzy-Darmont

Département : Meuse

Début : vendredi 1 mai 2026

Fin : vendredi 1 mai 2026

Tarif :

Buzy-Darmont

Brocante

Place de la Mairie Buzy-Darmont Meuse

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : Vendredi Vendredi 2026-05-01
fin : 2026-05-01

Date(s) :
2026-05-01

Brocante vide-greniers.
Buvette et restauration.Tout public
  .

Place de la Mairie Buzy-Darmont 55400 Meuse Grand Est +33 6 71 81 97 04  monvillage.monecole@yahoo.fr

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English :

Flea market and garage sale.
Refreshments and catering.

L’événement Brocante Buzy-Darmont a été mis à jour le 2026-04-24 par MEUSE ATTRACTIVITE