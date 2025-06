Brocante Ceaulmont 29 juin 2025 06:30

Indre

Brocante Ceaulmont Indre

Tarif : – – EUR

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-06-29 06:30:00

fin : 2025-06-29

Date(s) :

2025-06-29

Brocante organisée par l’Association des Parents d’Elèves de Ceaulmont, buvette et petite restauration sur place.

.

Ceaulmont 36200 Indre Centre-Val de Loire +33 6 62 09 04 17

English :

Flea market & book sale organized by the Ceaulmont Parents’ Association, with refreshments and snacks on site.

German :

Vide grenier & bourse aux livres organisiert von der Association des Parents d’Elèves de Ceaulmont, Erfrischungsstände und kleine Snacks vor Ort.

Italiano :

Mercatino delle pulci e vendita di libri organizzati dall’Associazione dei genitori di Ceaulmont, con rinfreschi e spuntini in loco.

Espanol :

Mercadillo y venta de libros organizados por la Asociación de Padres de Ceaulmont, con refrescos y tentempiés in situ.

L’événement Brocante Ceaulmont a été mis à jour le 2025-06-19 par OT Vallée de la Creuse