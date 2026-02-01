Brocante Centre du village Censeau
Brocante Centre du village Censeau samedi 12 septembre 2026.
Brocante
Centre du village 4 rue du Magasin Censeau Jura
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-09-12
fin : 2026-09-12
Date(s) :
2026-09-12
Centre du village
– 2.50 € le ml en préinscription
– 3 € le ml le matin de la brocante
Organisée par Anim’Censeau.
Centre du village 4 rue du Magasin Censeau 39250 Jura Bourgogne-Franche-Comté +33 6 08 36 64 69
