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AGENDA · Cérilly

Brocante Cérilly

dimanche 11 octobre 2026 · Cérilly

Informations pratiques

Début
dimanche 11 octobre 2026
Fin
dimanche 11 octobre 2026
Heure de début
08:00:00
Adresse
Parc des Expositions
Ville
03350 Cérilly
Département
Allier
Tarif

Cérilly

Brocante

Parc des Expositions Cérilly Allier

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-10-11 08:00:00
fin : 2026-10-11 17:00:00

Date(s) :
2026-10-11

L’association de Judo de Cérilly organise une grande brocante au parc des expositions le dimanche 11 octobre à partir de 8h.
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Parc des Expositions Cérilly 03350 Allier Auvergne-Rhône-Alpes +33 6 48 59 48 08  asjudocerilly@hotmail.com

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English :

The C%E9rilly Judo Club is organizing a large flea market at the exhibition center on Sunday, October 11, starting at 8 a.m.

L’événement Brocante Cérilly a été mis à jour le 2026-09-08 par Montluçon Tourisme

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