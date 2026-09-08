Brocante Cérilly
dimanche 11 octobre 2026 · Cérilly
Informations pratiques
Cérilly
Brocante
Parc des Expositions Cérilly Allier
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-10-11 08:00:00
fin : 2026-10-11 17:00:00
Date(s) :
2026-10-11
L’association de Judo de Cérilly organise une grande brocante au parc des expositions le dimanche 11 octobre à partir de 8h.
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Parc des Expositions Cérilly 03350 Allier Auvergne-Rhône-Alpes +33 6 48 59 48 08 asjudocerilly@hotmail.com
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English :
The C%E9rilly Judo Club is organizing a large flea market at the exhibition center on Sunday, October 11, starting at 8 a.m.
L’événement Brocante Cérilly a été mis à jour le 2026-09-08 par Montluçon Tourisme
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