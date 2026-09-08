Informations pratiques

Cérilly

Brocante

Parc des Expositions Cérilly Allier

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-10-11 08:00:00

fin : 2026-10-11 17:00:00

Date(s) :

2026-10-11

L’association de Judo de Cérilly organise une grande brocante au parc des expositions le dimanche 11 octobre à partir de 8h.

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Parc des Expositions Cérilly 03350 Allier Auvergne-Rhône-Alpes +33 6 48 59 48 08 asjudocerilly@hotmail.com

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English :

The C%E9rilly Judo Club is organizing a large flea market at the exhibition center on Sunday, October 11, starting at 8 a.m.

L’événement Brocante Cérilly a été mis à jour le 2026-09-08 par Montluçon Tourisme