Brocante Chambourg-sur-Indre
Brocante Chambourg-sur-Indre dimanche 29 mars 2026.
Brocante
Rue Val de l’Indre Chambourg-sur-Indre Indre-et-Loire
Tarif : – – EUR
Gratuit
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-03-29 06:00:00
fin : 2026-03-29 19:00:00
Date(s) :
2026-03-29
Brocante annuelle organisée par le comité des fêtes.
Rue Val de l’Indre Chambourg-sur-Indre 37310 Indre-et-Loire Centre-Val de Loire +33 6 47 67 52 65 gendre.d@outlook.com
English :
Annual flea market organized by the festival committee.
L’événement Brocante Chambourg-sur-Indre a été mis à jour le 2026-01-13 par Loches Touraine Châteaux de la Loire