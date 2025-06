Brocante Chantelle – Chantelle 22 juin 2025 07:00

Allier

Brocante Chantelle Centre bourg Chantelle Allier

Début : 2025-06-22 07:00:00

fin : 2025-06-22 17:00:00

2025-06-22

Venez flâner dans les allées de la brocante…. Fanfare le matin, maquillage, restauration…

Centre bourg

Chantelle 03140 Allier Auvergne-Rhône-Alpes +33 6 12 37 56 37

English :

Stroll the flea market aisles…. Fanfare in the morning, face painting, catering…

German :

Schlendern Sie durch die Gänge des Flohmarkts….. Blaskapelle am Morgen, Kinderschminken, Essen und Trinken…

Italiano :

Vieni a passeggiare tra i corridoi del mercatino delle pulci…. Fanfara al mattino, face painting, catering…

Espanol :

Ven a pasear por los pasillos del mercadillo…. Fanfarria por la mañana, pintacaras, catering…

L’événement Brocante Chantelle Chantelle a été mis à jour le 2025-06-11 par Office de tourisme Val de Sioule