Brocante Château de La Bouchatte Chazemais

Brocante Château de La Bouchatte

48 route de la Chapelaude Chazemais Allier

Début : Dimanche 2025-08-31 08:00:00

fin : 2025-08-31 19:00:00

2025-08-31

Pour la 5e année consécutive, le Château de La Bouchatte organise sa brocante !

Une journée idéale pour dénicher quelques trésors cachés !

48 route de la Chapelaude Chazemais 03370 Allier Auvergne-Rhône-Alpes +33 6 23 02 06 19 marinachateaudelabouchatte@gmail.com

English :

For the 5th year running, the Château de La Bouchatte is holding a flea market!

An ideal day to unearth some hidden treasures!

German :

Zum fünften Mal in Folge veranstaltet das Château de La Bouchatte seinen Flohmarkt!

Ein idealer Tag, um nach verborgenen Schätzen zu stöbern!

Italiano :

Per il 5° anno consecutivo, il Castello di La Bouchatte organizza un mercatino delle pulci!

È la giornata perfetta per scovare alcuni tesori nascosti!

Espanol :

Por quinto año consecutivo, el castillo de La Bouchatte organiza un mercadillo

Es el día perfecto para descubrir tesoros escondidos

