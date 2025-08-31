Brocante Château de La Bouchatte Chazemais
Brocante Château de La Bouchatte Chazemais dimanche 31 août 2025.
Brocante Château de La Bouchatte
48 route de la Chapelaude Chazemais Allier
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : Dimanche 2025-08-31 08:00:00
fin : 2025-08-31 19:00:00
Date(s) :
2025-08-31
Pour la 5e année consécutive, le Château de La Bouchatte organise sa brocante !
Une journée idéale pour dénicher quelques trésors cachés !
48 route de la Chapelaude Chazemais 03370 Allier Auvergne-Rhône-Alpes +33 6 23 02 06 19 marinachateaudelabouchatte@gmail.com
English :
For the 5th year running, the Château de La Bouchatte is holding a flea market!
An ideal day to unearth some hidden treasures!
German :
Zum fünften Mal in Folge veranstaltet das Château de La Bouchatte seinen Flohmarkt!
Ein idealer Tag, um nach verborgenen Schätzen zu stöbern!
Italiano :
Per il 5° anno consecutivo, il Castello di La Bouchatte organizza un mercatino delle pulci!
È la giornata perfetta per scovare alcuni tesori nascosti!
Espanol :
Por quinto año consecutivo, el castillo de La Bouchatte organiza un mercadillo
Es el día perfecto para descubrir tesoros escondidos
L’événement Brocante Château de La Bouchatte Chazemais a été mis à jour le 2025-08-06 par ALLIER BOURBONNAIS ATTRACTIVITÉ