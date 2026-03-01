Brocante

Le bourg Château-sur-Allier Allier

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-03-29 07:00:00

fin : 2026-03-29 18:00:00

Date(s) :

2026-03-29

Brocante et vide grenier organisé par le comité des fêtes.

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Le bourg Château-sur-Allier 03320 Allier Auvergne-Rhône-Alpes +33 6 47 62 32 75

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English :

Flea market and garage sale organized by the Comité des fêtes.

L’événement Brocante Château-sur-Allier a été mis à jour le 2026-03-18 par SPL Moulins & co Destinations Office de tourisme de Moulins et sa région