Brocante Châtellerault
Brocante Châtellerault dimanche 12 avril 2026.
Brocante
avenue des stades Châtellerault Vienne
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-04-12
fin : 2026-04-12
Date(s) :
2026-04-12
Brocante
de 6h à 19h au Stade de la Montée rouge
Sur réservation .
avenue des stades Châtellerault 86100 Vienne Nouvelle-Aquitaine +33 6 98 91 05 96
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English : Brocante
L’événement Brocante Châtellerault a été mis à jour le 2026-03-28 par Agence Départementale du Tourisme de la Vienne
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