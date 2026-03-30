Brocante

avenue des stades Châtellerault Vienne

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-04-12

fin : 2026-04-12

Date(s) :

2026-04-12

Brocante

de 6h à 19h au Stade de la Montée rouge

Sur réservation .

avenue des stades Châtellerault 86100 Vienne Nouvelle-Aquitaine +33 6 98 91 05 96

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English : Brocante

L’événement Brocante Châtellerault a été mis à jour le 2026-03-28 par Agence Départementale du Tourisme de la Vienne