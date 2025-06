Brocante Chemillé-sur-Indrois 5 juillet 2025 07:00

Indre-et-Loire

Brocante Chemillé-sur-Indrois Indre-et-Loire

Début : 2025-07-05 07:00:00

fin : 2025-07-05 18:00:00

2025-07-05

Brocante / vide-greniers et concours de pétanque la journée

Restauration et buvette sur place

Chemillé-sur-Indrois 37460 Indre-et-Loire Centre-Val de Loire +33 6 08 58 54 56 cl.donay@gmail.com

English :

Flea market / garage sale and pétanque competition during the day

Catering and refreshments on site

German :

Trödelmarkt / Flohmarkt und Petanque-Wettbewerb am Tag

Essen und Trinken vor Ort

Italiano :

Mercatino delle pulci / vendita di garage e gara di bocce durante la giornata

Catering e rinfreschi in loco

Espanol :

Mercadillo / venta de garaje y competición de petanca durante el día

Catering y refrescos in situ

