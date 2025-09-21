Brocante Chez des Gens Restaurant CHEZ DES GENS Bréville

Brocante Chez des Gens Restaurant CHEZ DES GENS Bréville dimanche 21 septembre 2025.

Restaurant CHEZ DES GENS 1 rue des trois porches Bréville Charente

Début : 2025-09-21 09:00:00

fin : 2025-09-21 19:00:00

2025-09-21

Dernier événement de la saison ouvert à tous… LA BROCANTE chez des gens!

Nous avons sélectionné uniquement des professionnels qui vous proposerons leurs petites pépites. Issus des Charentes et de Paris, c’est CHEZ DES GENS qu’ils seront tous réunis

Restaurant CHEZ DES GENS 1 rue des trois porches Bréville 16370 Charente Nouvelle-Aquitaine +33 5 45 35 04 82 chezdesgens@gmail.com

English :

For Brunch, the musical atmosphere continues with Sylv’1 on the decks until 4.30pm…

Don’t forget your swimming costume, we’re keeping the rosé cool.

Vinyl, brunch and pool party!

German :

Die letzte Veranstaltung der Saison, die für alle offen ist… Der Flohmarkt bei den Leuten!

Wir haben ausschließlich Fachleute ausgewählt, die Ihnen ihre kleinen Nuggets anbieten werden. Sie kommen aus der Charentes und aus Paris und werden bei den Menschen versammelt sein

Italiano :

Ultimo evento della stagione aperto a tutti… IL BROCANTE a casa delle persone!

Abbiamo selezionato solo professionisti che vi offriranno le loro piccole pepite. Dalle Charentes e da Parigi, saranno tutti insieme a CHEZ DES GENS

Espanol :

Último evento de la temporada abierto a todos… ¡LA BROCANTE en casa de la gente!

Hemos seleccionado sólo a profesionales que le ofrecerán sus pequeñas pepitas. Desde Charentes y París, estarán todos juntos en CHEZ DES GENS

L’événement Brocante Chez des Gens Bréville a été mis à jour le 2025-09-12 par Destination Cognac