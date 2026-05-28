Brocante Chouy
Brocante Chouy dimanche 9 août 2026.
Chouy
Brocante
2 Place de l’Église Chouy Aisne
Tarif : 0 – 0 – EUR
Gratuit
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-08-09 06:00:00
fin : 2026-08-09 17:00:00
Date(s) :
2026-08-09
Feu d’artifice le samedi 8 août a 23h
Brocante le 9 août de 6h a 17h
Venez nombreux
Restauration sur place
Le prix du mètre est de 1€
Feu d’artifice le samedi 8 août a 23h
Brocante le 9 août de 6h a 17h
Venez nombreux
Restauration sur place
Le prix du mètre est de 1€ .
2 Place de l’Église Chouy 02210 Aisne Hauts-de-France +33 6 84 61 61 54 coralie.julia@gmail.com
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English :
Fireworks Saturday August 8 at 11pm
Brocante on August 9 from 6am to 5pm
Come one, come all
Catering on site
Price per meter: 1?
L’événement Brocante Chouy a été mis à jour le 2026-05-28 par OT du Soissonnais-Valois
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