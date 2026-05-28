Chouy

Brocante

2 Place de l’Église Chouy Aisne

Tarif : 0 – 0 – EUR

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-08-09 06:00:00

fin : 2026-08-09 17:00:00

Date(s) :

2026-08-09

Feu d’artifice le samedi 8 août a 23h

Brocante le 9 août de 6h a 17h

Venez nombreux

Restauration sur place

Le prix du mètre est de 1€

Feu d’artifice le samedi 8 août a 23h

Brocante le 9 août de 6h a 17h

Venez nombreux

Restauration sur place

Le prix du mètre est de 1€ .

2 Place de l’Église Chouy 02210 Aisne Hauts-de-France +33 6 84 61 61 54 coralie.julia@gmail.com

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English :

Fireworks Saturday August 8 at 11pm

Brocante on August 9 from 6am to 5pm

Come one, come all

Catering on site

Price per meter: 1?

L’événement Brocante Chouy a été mis à jour le 2026-05-28 par OT du Soissonnais-Valois