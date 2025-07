Brocante Clermont-en-Argonne

Brocante Clermont-en-Argonne dimanche 3 août 2025.

Brocante

Auzéville en Argonne Clermont-en-Argonne Meuse

Tarif : – – EUR

0

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Dimanche Dimanche 2025-08-03 08:00:00

fin : 2025-08-03 18:00:00

Date(s) :

2025-08-03

Rendez-vous dès le matin pour chiner de bonnes affaires et passer un moment convivial. Organisée par les sapeurs-pompiers, cette brocante est l’occasion idéale de soutenir leur engagement tout en profitant d’une journée animée. Buvette et petite restauration sur place, ambiance chaleureuse garantie.Tout public

0 .

Auzéville en Argonne Clermont-en-Argonne 55120 Meuse Grand Est +33 7 52 04 40 15

English :

Come early in the morning to bargain-hunt and spend a convivial moment. Organized by the fire department, this flea market is the ideal opportunity to support their commitment while enjoying a lively day. With refreshments and snacks on site, a warm atmosphere is guaranteed.

German :

Treffen Sie sich bereits am Morgen, um nach Schnäppchen zu stöbern und einen geselligen Moment zu verbringen. Der Flohmarkt wird von der Feuerwehr organisiert und ist die ideale Gelegenheit, das Engagement der Feuerwehr zu unterstützen und gleichzeitig einen belebten Tag zu genießen. Getränke und kleine Snacks sind vor Ort erhältlich, eine herzliche Atmosphäre ist garantiert.

Italiano :

Riunitevi al mattino per fare affari e passare un po’ di tempo insieme. Organizzato dai Vigili del Fuoco, questo mercatino delle pulci è l’occasione ideale per sostenere il loro impegno e godere di una giornata vivace. Ci saranno rinfreschi e spuntini sul posto e un’atmosfera calorosa garantita.

Espanol :

Reúnanse por la mañana para buscar gangas y pasar un buen rato juntos. Organizado por el cuerpo de bomberos, este mercadillo es una oportunidad ideal para apoyar su compromiso y disfrutar de un día animado. Habrá refrescos y tentempiés in situ, y un ambiente cálido garantizado.

L’événement Brocante Clermont-en-Argonne a été mis à jour le 2025-07-21 par OT DU PAYS D’ARGONNE